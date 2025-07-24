Литва заявила о готовности принять допконтингенты военнослужащих США и НАТО
Литва готова принять на своей территории дополнительные контингенты военнослужащих США и НАТО, заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.
«Мы завершили всю необходимую модернизацию инфраструктуры и теперь можем разместить еще больше союзных войск. Как принимающая страна, мы делаем все возможное для этого», – сказал генерал.
Кроме того, Вайкшнорас рассказал, что немецкая 45-я бронетанковая бригада уже перебрасывается в Литву и интегрируется в систему обороны страны. Он отметил, что союзники – гарант безопасности страны.
24 июня газета The Daily Telegraph сообщала, что некоторые страны НАТО готовы заминировать территорию вдоль границ с Россией, чтобы возвести новый «железный занавес» в Европе. В числе этих государств Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. Тогда же стало известно, что страны Балтии выходят из Оттавской конвенции – соглашения о запрете противопехотных мин.