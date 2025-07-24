Литва заявила о готовности принять допконтингенты военнослужащих США и НАТО

24 июня газета The Daily Telegraph сообщала, что некоторые страны НАТО готовы заминировать территорию вдоль границ с Россией, чтобы возвести новый «железный занавес» в Европе. В числе этих государств Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. Тогда же стало известно, что страны Балтии выходят из Оттавской конвенции – соглашения о запрете противопехотных мин.