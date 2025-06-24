The Telegraph: пять стран НАТО могут создать в Европе новый «железный занавес»

19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Финляндия сможет начать накапливать мины спустя шесть месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и Организацию Объединенных Наций (ООН) об отказе от соблюдения условий документа. В середине марта о таком же решении заявили Литва, Латвия, Эстония и Польша.