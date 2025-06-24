The Telegraph: пять стран НАТО могут создать в Европе новый «железный занавес»
Некоторые страны НАТО готовы заминировать территорию вдоль границ с Россией, чтобы возвести новый «железный занавес» в Европе. В числе этих государств Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, сообщила британская газета The Daily Telegraph. Как отмечено в публикации, об этом говорят последовательные решения стран выйти из Оттавской конвенции, которая предполагала запрет использования противопехотных мин.
Территорию занавеса авторы материала выделили от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши. Газета пишет, что страны НАТО могут разместить миллионы мин в «тихих сосново-березовых лесах» на границах с РФ. По данным Telegraph, в кругах военных стратегов указанных государств уже идет обсуждение конкретных территорий, которые требуют минирования.
Бывший министр обороны Литвы, депутат сейма Лауринас Касчюнас, передает издание, рассказал о планах правительства использовать наземные мины в качестве элемента «целой системы» обороны, включая противотанковые заграждения, беспилотники и дальнобойное ударное оружие. Он также отметил, что Литва будет производить мины самостоятельно – их потребуется «сотни тысяч».
19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Финляндия сможет начать накапливать мины спустя шесть месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и Организацию Объединенных Наций (ООН) об отказе от соблюдения условий документа. В середине марта о таком же решении заявили Литва, Латвия, Эстония и Польша.