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The Telegraph: пять стран НАТО могут создать в Европе новый «железный занавес»

Ведомости

Некоторые страны НАТО готовы заминировать территорию вдоль границ с Россией, чтобы возвести новый «железный занавес» в Европе. В числе этих государств Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, сообщила британская газета The Daily Telegraph. Как отмечено в публикации, об этом говорят последовательные решения стран выйти из Оттавской конвенции, которая предполагала запрет использования противопехотных мин.

Территорию занавеса авторы материала выделили от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши. Газета пишет, что страны НАТО могут разместить миллионы мин в «тихих сосново-березовых лесах» на границах с РФ. По данным Telegraph, в кругах военных стратегов указанных государств уже идет обсуждение конкретных территорий, которые требуют минирования.

Бывший министр обороны Литвы, депутат сейма Лауринас Касчюнас, передает издание, рассказал о планах правительства использовать наземные мины в качестве элемента «целой системы» обороны, включая противотанковые заграждения, беспилотники и дальнобойное ударное оружие. Он также отметил, что Литва будет производить мины самостоятельно – их потребуется «сотни тысяч».

19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Финляндия сможет начать накапливать мины спустя шесть месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и Организацию Объединенных Наций (ООН) об отказе от соблюдения условий документа. В середине марта о таком же решении заявили Литва, Латвия, Эстония и Польша.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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