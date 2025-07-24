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Главная / Политика /

Трамп заверил, что не станет разрушать бизнес Маска

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не станет разрушать бизнес американского бизнесмена Илона Маска после публичной перепалки с ним. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Все говорят, что я уничтожу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от властей США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все предприятия нашей страны процветали, как никогда ранее» – подчеркнул Трамп.

Президент пояснил, что чем лучше у американских компаний идут дела, тем лучше идут дела в США. По его словам, страна каждый день бьет рекорды, и Трамп хочет, чтобы так продолжалось и дальше.

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В июне между Трампом и Маском произошел конфликт. Все началось с критики бизнесменом бюджетного законопроекта американского президента. По его мнению, документ разрушит работу DOGE, руководителем которого был Маск, и приведет страну к банкротству. В свою очередь Трамп пригрозил отменить господдержку компаний Маска. После этого предприниматель поддержал идею объявить импичмент американскому лидеру и рассказал, что он фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.

Позже Маск выразил сожаления из-за публичной перепалки с Трампом. Он допустил, что его публикации «зашли слишком далеко». Однако в июле отношения предпринимателя и президента вновь испортились. Трамп предложил DOGE проверить работу Маска и предположил, что без субсидий предпринимателю пришлось бы свернуть бизнес и вернуться на родину, в ЮАР.

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