Трамп заверил, что не станет разрушать бизнес Маска

В июне между Трампом и Маском произошел конфликт. Все началось с критики бизнесменом бюджетного законопроекта американского президента. По его мнению, документ разрушит работу DOGE, руководителем которого был Маск, и приведет страну к банкротству. В свою очередь Трамп пригрозил отменить господдержку компаний Маска. После этого предприниматель поддержал идею объявить импичмент американскому лидеру и рассказал, что он фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.