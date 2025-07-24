Захарова: Россия передает реакцию на слова Алиева по Украине по линии АП
Реакция на высказывания Ильхама Алиева по Украине дана по линии администрации президента России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Соответствующая реакция была дана по линии администрации президента», – сказала она.
19 июля Алиев в Ханкенди (бывший Степанакерт) впервые открыто поддержал Украину в конфликте с Россией. Он также использовал слово «оккупация» в отношении присоединенных к России территорий, передавал «Коммерсантъ».
Захарова отметила, что на III Шушинском глобальном медиафоруме присутствовал украинский журналист Дмитрий Гордон
«Я думаю, что этого экстремистского кукушонка подбросили не просто так. Поэтому согласна с теми, кто видит во всем происходящем руку Запада, руку западных ненавистников мира и стабильности на нашем пространстве, в наших странах», – считает она.
Обострение российско-азербайджанских отношений произошло в конце июня. Тогда в Екатеринбурге силовики задержали граждан Азербайджана по подозрению в убийстве в 2001-2011 гг. В Баку в ответ на это арестовали российских журналистов «Sputnik Азербайджан».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что позиции России и Азербайджана по конфликту на Украине не сходятся, однако это не должно препятствовать прохождению через период краткосрочного охлаждения отношений двух стран и следованию обоюдным интересам Москвы и Баку.