Захарова: Россия передает реакцию на слова Алиева по Украине по линии АП

Захарова отметила, что на III Шушинском глобальном медиафоруме присутствовал украинский журналист Дмитрий Гордон (считается в России иноагентом) . По ее словам, его появление «всегда как черная метка для тех, кто возлагает на Запад некие надежды». В этом контексте дипломат напомнила об интервью Гордона с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.