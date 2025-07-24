МВФ обеспокоен возможными рисками в макроэкономической стабильности Украины

МВФ обеспокоен возможными рисками в макроэкономической стабильности УкраиныТакие предположения появились после принятия Зеленским закона о НАБУ
Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен изменениями в антикоррупционном законодательстве Украины, так как они могут негативно повлиять на макроэкономическую стабильность страны. Об этом сказала директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак.
«С нашей точки зрения, это будет очень проблематично для макроэкономической стабильности и роста Украины», – заявила она (цитата по «РИА Новости»).
22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вечером того же дня в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые протесты против решения об ограничении полномочий ведомств. Активисты, собравшиеся в столице, начали скандировать: «Нет коррупции во власти», «Позор», также они использовали лозунги с нецензурными выражениями.
23 июля The Economist писал, что это решение Зеленского является стратегической ошибкой, которая представляет собой прямую угрозу международной поддержке страны.