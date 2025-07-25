Замглавы МИД РФ Галузин: Россия ожидает четвертой встречи с делегацией Украины

23 июля прошел 40-минутный третий раунд переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Мединский по итогам этой встречи заявил, что Россия предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Кроме того, стороны обсудили новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц (в том числе из Курской области), которые находятся на территории Украины. После выполнения всех договоренностей может состояться четвертый раунд, по его словам. Мединский также отмечал, что в целом позиции Украины и России относительно мирного процесса достаточно далеки.