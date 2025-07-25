Премьер-министр Таиланда: столкновение с Камбоджей может перерасти в войну
Столкновение Таиланда и Камбоджи может перерасти в полномасштабную войну, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай, передает Bloomberg.
«Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями», – сказал он.
Агентство Reuters со ссылкой на данные минздрава Таиланда писало, что в конфликте страны с Камбоджей погибли не менее 15 человек, 14 из которых были гражданскими лицами. Ранения получили 46 человек, включая 15 солдат, со стороны Таиланда. Камбоджа не предоставила подробных данных.
Столкновения начались утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи. В начале боевых действий обе страны обвинили друг друга. Обострение конфликта произошло после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи поздно вечером 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке. МИД РФ призвал государства к сдержанности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада. По ее словам, страны должны решать споры в духе единства и солидарности на фоне деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.