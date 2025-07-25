Премьер-министр Таиланда: столкновение с Камбоджей может перерасти в войну

Столкновения начались утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи. В начале боевых действий обе страны обвинили друг друга. Обострение конфликта произошло после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи поздно вечером 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке. МИД РФ призвал государства к сдержанности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада. По ее словам, страны должны решать споры в духе единства и солидарности на фоне деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.