В МИД РФ призвали Таиланд и Камбоджу к сдержанности в конфликте
Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на границе Таиланда и Камбоджи, а также призвала стороны к сдержанности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада. Дипломат также отметила, что в условиях деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе важно вести поиск возможных путей решения существующих споров в духе единства и солидарности, присущей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
21 июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне. Власти Таиланда сообщили, что трое солдат были ранены в результате подрыва на мине во время патрулирования 16 июля на тайской стороне спорного участка границы между Убонратчатхани и камбоджийской провинцией Преа Вихеар. Пномпень заявил, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны.
Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Страны обвинили в начале боевых действий друг друга. Бои начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи 23 июля и анонсировал, что вышлет посла Камбоджи в Бангкоке. Известно о погибших и раненых.
Правительство Камбоджи призвало Таиланд прекратить боевые действия, отвести войска на свою сторону границы и воздержаться от провокационных действий, которые могут привести к эскалации ситуации.