Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия
Правительство Камбоджи призвало Таиланд прекратить боевые действия, отвести войска на свою сторону границы и воздержаться от провокационных действий, которые могут привести к эскалации ситуации. Заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел Королевства Камбоджа.
«Подобная ничем не спровоцированная военная агрессия не только ставит под угрозу мир и стабильность вдоль нашей общей границы, но и демонстрирует полное пренебрежение региональными нормами и международно-правовыми обязательствами», – говорится в заявлении.
Власти Камбоджи считают таиландскую сторону ответственной за начало боевых действий.
21 июля Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне. Власти Таиланда сообщили, что трое солдат были ранены в результате подрыва на мине во время патрулирования 16 июля на тайской стороне спорного участка границы между Убонратчатхани и камбоджийской провинцией Преа Вихеар. Пномпень заявил, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны.
Тайская армия сообщала, что с 18 по 20 июля в районах, где были ранены солдаты, были найдены 10 недавно установленных противопехотных мин типа ПМН-2, которые не используются и не хранятся на складах Таиланда. Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Известно о погибших и раненых. Эвакуированы десятки тысяч жителей приграничных районов.