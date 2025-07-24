Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия

Тайская армия сообщала, что с 18 по 20 июля в районах, где были ранены солдаты, были найдены 10 недавно установленных противопехотных мин типа ПМН-2, которые не используются и не хранятся на складах Таиланда. Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Известно о погибших и раненых. Эвакуированы десятки тысяч жителей приграничных районов.