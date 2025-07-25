Указ о назначении Михно послом РФ в Польше удалили с портала правовых актов
Документ президента РФ Владимира Путина о назначении Георгия Михно новым послом РФ в Польше исчез с сайта официального опубликования правовых актов.
Соответствующий указ появился в базе сайте 25 июля. В нем говорилось, что Михно назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Польша. Предыдущим указом Путин освободил от этой должности дипломата Сергея Андреева.
МИД Польши 18 июля призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Министерство также предупредило, что в России ограничены возможности оказания помощи гражданам Польши, так как в стране произошло сокращение персонала польского диппредставительства. 22 июля Польша рекомендовала своим гражданам покинуть территорию России.