Указ о назначении Михно послом РФ в Польше удалили с портала правовых актов

МИД Польши 18 июля призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Министерство также предупредило, что в России ограничены возможности оказания помощи гражданам Польши, так как в стране произошло сокращение персонала польского диппредставительства. 22 июля Польша рекомендовала своим гражданам покинуть территорию России.