Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Трампом встречу в Стамбуле

В ходе брифинга 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что конкретных обсуждений возможной встречи глав РФ и США в Китае не было. Он также добавил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется, но его можно оперативно организовать при необходимости.