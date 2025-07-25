Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Трампом встречу в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в течение недели провести телефонные разговоры с главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обговорить возможность встречи лидеров стран в Стамбуле. Об этом турецкий президент сообщил журналистам, передает ТАСС.
Предполагается, что во время возможной встречи Путин и Трамп обсудят урегулирование украинского конфликта.
22 июля Трамп допустил возможность встречи с Путиным во время поездки в Китай. Он добавил, что в Вашингтоне скоро примут «соответствующие решения».
В ходе брифинга 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что конкретных обсуждений возможной встречи глав РФ и США в Китае не было. Он также добавил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется, но его можно оперативно организовать при необходимости.