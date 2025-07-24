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Песков: возможная встреча Путина и Трампа в Китае не обсуждалась

Ведомости

Конкретных обсуждений возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Пока обсуждений каких-то конкретных не было, президент Путин готовится к этой поездке. Заявления из Вашингтона о том, что президент Трамп готовится к этой поездке, именно к этой, мы не слышали», – подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется, но его можно оперативно организовать при необходимости.

22 июля Трамп допустил возможность встречи с Путиным во время поездки в Китай. Он напомнил, что получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Американский лидер добавил, что в Вашингтоне скоро примут «соответствующие решения». Си пригласил Трампа в Китай в ходе телефонного разговора 5 июня.

19 июня помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что Путин посетит Пекин, где 2 сентября проведет встречу с Си. Визит приурочен к празднованию 80-летия победы над Японией. Лидеры примут участие в мероприятиях, посвященных победе над Японией и окончанию Второй мировой войны.

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