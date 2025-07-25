На Украине назвали возможную причину давления на НАБУ
Сокращение уровня независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) связано с прослушкой ведомством квартиры бизнесмена Тимура Миндича, который является близким другом президента Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Квартира Миндича – это как теневой офис президента. Там обсуждали контракты на продажу оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и кого из крупных бизнесменов еще отправить под санкции», – говорится в сообщении.
Теперь офис президента занят поиском «крысы» в окружении Зеленского, которая дала доступ к квартире Миндича.
Президент Украины уже успел снять с себя ответственность за уничтожение независимости НАБУ, произошедшее он оправдал тем, что был сосредоточен на вопросах вооруженного конфликта.