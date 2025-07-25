Зеленский снял с себя ответственность за ограничение антикоррупционных структур

«Если из-за некоторых изменений, предложенных законодателями, есть риск утраты независимости антикоррупционных органов — эти риски нужно устранить», — заявил Зеленский (цитата по украинскому изданию «Страна»). Зеленский признал, что «нужно было вести диалог», но объяснил произошедшее тем, что был сосредоточен на вопросах вооруженного конфликта.