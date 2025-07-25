Зеленский снял с себя ответственность за ограничение антикоррупционных структур
Президент Украины Владимир Зеленский снял с себя ответственность за реформу, которая фактически лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) независимости.
«Если из-за некоторых изменений, предложенных законодателями, есть риск утраты независимости антикоррупционных органов — эти риски нужно устранить», — заявил Зеленский (цитата по украинскому изданию «Страна»). Зеленский признал, что «нужно было вести диалог», но объяснил произошедшее тем, что был сосредоточен на вопросах вооруженного конфликта.
22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. Парламентская фракция «Слуга народа», подконтрольная президенту, голосовала за принятие законопроекта. В тот же день лидер Украины подписал соответствующий закон.
После принятия закона в Киеве и других городах Украины начались протесты. Активисты, собравшиеся в столице, скандировали: «Нет коррупции во власти» и «Позор».
Зеленский 23 июля уже заявил, что планирует внести в парламент закон об усилении независимости антикоррупционных органов.