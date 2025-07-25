Трамп заявил, что слова Макрона не имеют значения
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном признании Палестинского государства. Трамп считает, что слова Макрона не имеют реального веса и ничего не значат.
«То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший парень. Он мне нравится, но это заявление не имеет веса», – сказал Трамп (цитата по Reuters).
24 июля Макрон заявил, что Франция признает Палестину независимым государством. Президент сообщил, что официально объявит об этом на Генассамблее ООН в сентябре. Палестина выразила благодарность за такую позицию.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение Макрона «подрывает мир» и служит «пропаганде «Хамаса». По его словам, США решительно отвергают план французского лидера.