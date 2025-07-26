ВВС Израиля за сутки атаковали более 100 объектов по всему сектору Газа

По данным ЦАХАЛ, за сутки армия поразила террористические ячейки, боевые туннели, военную инфраструктуру, а также позиции противотанковых ракет и склады оружия. Израильские военные также ликвидировали террористическую ячейку, которая, как утверждается, заложила взрывное устройство, направленное против военнослужащих ЦАХАЛ. В результате операции израильские военные не пострадали, а самолет армии «нанес удар и уничтожил террористов». Кроме того, была поражена пусковая установка в Газе, из которой была выпущена противотанковая ракета в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля.