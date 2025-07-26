ВВС Израиля за сутки атаковали более 100 объектов по всему сектору Газа
Израильские военные за последние сутки нанесли удары по более чем 100 объектам в секторе Газа, на севере анклава продолжаются операции по демонтажу террористической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным ЦАХАЛ, за сутки армия поразила террористические ячейки, боевые туннели, военную инфраструктуру, а также позиции противотанковых ракет и склады оружия. Израильские военные также ликвидировали террористическую ячейку, которая, как утверждается, заложила взрывное устройство, направленное против военнослужащих ЦАХАЛ. В результате операции израильские военные не пострадали, а самолет армии «нанес удар и уничтожил террористов». Кроме того, была поражена пусковая установка в Газе, из которой была выпущена противотанковая ракета в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля.
Израиль начал операции в секторе Газа после нападения на еврейское государство боевиков палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 г. В конце июня Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Газе высокопоставленного деятеля «Хамаса» Хакама Мухаммада Иссы аль-Иссы, который, как сообщалось, сыграл ключевую роль в планировании атаки на Израиль.