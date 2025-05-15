WP: Германия уже передала Украине три системы Patriot
Германия в рамках договоренностей с США о поставке Украине вооружений за счет Евросоюза направил Киеву три ракетных системы Patriot, ведутся переговоры о поставке дополнительных комплексов, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных чиновников.
21 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус на дистанционной встрече формата «Рамштайн» по Украине сообщил, что Германия договорилась с США о поставках пяти систем противовоздушной обороны Patriot. Позднее он уточнил, что ФРГ может оперативно передать Украине два ЗРК Patriot из собственных запасов, но только при гарантиях восполнения этих систем со стороны США.
По данным WP, Берлин уже передал Украине три системы и ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных систем и восполнении арсеналов.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что США заключили сделку с НАТО и Украиной. Согласно документу, альянс будет координировать поставки американского оружия в Киев. Оплачивать их будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. Всего предполагается как минимум 17 комплексов ПВО Patriot и других видов вооружения.
Писториус в тот же день сообщил, что ФРГ не сможет поставить Украине свои системы Patriot и ракеты Taurus. Он объяснил, в распоряжении Германии всего шесть таких комплексов (еще шесть сейчас заняты в других странах или используются немецкими солдатами в учебных целях), а это «действительно слишком мало».