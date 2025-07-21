Германия договорилась с США о поставках пяти систем Patriot на Украину

14 июля Писториус заявлял, что ФРГ не сможет поставить Украине свои системы Patriot и ракеты Taurus. Он объяснил, в распоряжении Германии всего шесть таких комплексов (еще шесть сейчас заняты в других странах или используются немецкими солдатами в учебных целях), а это «действительно слишком мало».