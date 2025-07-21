Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Германия договорилась с США о поставках пяти систем Patriot на Украину

Ведомости

Германия договорилась с США о поставках пяти систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, необходимых Киеву. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на дистанционной встрече формата «Рамштайн» по Украине. Его слова передает украинское издание «Страна».

«Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с [главой Пентагона] Питом Хегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно необходимых систем Patriot как можно быстрее», – сказал Писториус. По его словам, ФРГ также предоставит Украине дополнительные боеприпасы.

16 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп в разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем предложил ему купить пять систем ПВО Patriot вместо двух для дальнейшей отправки на Украину. По данным издания, тот согласился, но вопрос требовал обсуждения с другими европейскими странами.

14 июля Писториус заявлял, что ФРГ не сможет поставить Украине свои системы Patriot и ракеты Taurus. Он объяснил, в распоряжении Германии всего шесть таких комплексов (еще шесть сейчас заняты в других странах или используются немецкими солдатами в учебных целях), а это «действительно слишком мало».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных