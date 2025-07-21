Германия договорилась с США о поставках пяти систем Patriot на Украину
Германия договорилась с США о поставках пяти систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, необходимых Киеву. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на дистанционной встрече формата «Рамштайн» по Украине. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с [главой Пентагона] Питом Хегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно необходимых систем Patriot как можно быстрее», – сказал Писториус. По его словам, ФРГ также предоставит Украине дополнительные боеприпасы.
16 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп в разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем предложил ему купить пять систем ПВО Patriot вместо двух для дальнейшей отправки на Украину. По данным издания, тот согласился, но вопрос требовал обсуждения с другими европейскими странами.
14 июля Писториус заявлял, что ФРГ не сможет поставить Украине свои системы Patriot и ракеты Taurus. Он объяснил, в распоряжении Германии всего шесть таких комплексов (еще шесть сейчас заняты в других странах или используются немецкими солдатами в учебных целях), а это «действительно слишком мало».