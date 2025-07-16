WSJ: Трамп предложил Мерцу купить у США пять систем Patriot для Украины
Президент США Дональд Трамп в разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 июля предложил ему купить пять систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot вместо двух для дальнейшей отправки на Украину. Тот согласился, но теперь ему необходимо обсудить эту инициативу с другими европейскими странами, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с позицией канцлера.
По данным издания, обсуждения требует вопрос финансирования. Авторы материала также отметили, что Германия может отправить Киеву две свои системы, а взамен приобретет другие у Вашингтона. Сумма сделки достигнет около $2 млрд. WSJ отмечает, что еще один из комплексов закупит Норвегия. Генсек НАТО Марк Рютте упоминал в списке стран, готовых купить для Украины ПВО, Данию, Канаду и Финляндию.
14 июля глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил, что ФРГ не сможет поставить Украине системы Patriot и ракеты Taurus. Он объяснил, что всего у Германии 12 Patriot, однако из них три находятся в Киеве, две – в Польше, еще одну Германия использует для техобслуживания и в учебных целях. Шесть систем, находящихся в распоряжении ФРГ, – это «действительно слишком мало», по словам Писториуса.
Тогда же министр добавил, что намерен обсудить с главой Пентагона Питом Хегсетом возможность приобретения двух систем Patriot у США для передачи Украине.