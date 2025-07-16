WSJ: Трамп предложил Мерцу купить у США пять систем Patriot для Украины

14 июля глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил, что ФРГ не сможет поставить Украине системы Patriot и ракеты Taurus. Он объяснил, что всего у Германии 12 Patriot, однако из них три находятся в Киеве, две – в Польше, еще одну Германия использует для техобслуживания и в учебных целях. Шесть систем, находящихся в распоряжении ФРГ, – это «действительно слишком мало», по словам Писториуса.