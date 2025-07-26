Фидан допустил встречу лидеров России, США и Украины в Турции
Лидеры России, США и Украины могут встретиться в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя итоги третьего раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом.
«Наш президент также твердо верит в необходимость встречи лидеров <...> Я полагаю, что три лидера встретятся в Стамбуле», – приводит его слова AHaber.
25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует в течение недели провести телефонные разговоры с главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обговорить возможность встречи лидеров стран в Стамбуле. 22 июля Трамп допустил возможность встречи с Путиным во время поездки в Китай. Он добавил, что в Вашингтоне скоро примут «соответствующие решения». Затем американский лидер заявил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский при участии США могут провести встречу через два-три месяца.
По мнению Кремля, встреча российского и украинского президентов в ближайшие недели маловероятна, поскольку она «может и должна поставить окончательную точку в урегулировании» и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. В Кремле напомнили, что сейчас позиции сторон по проектам документов об урегулировании остаются диаметрально противоположными, что потребует значительных дополнительных усилий для сближения позиций.