Фидан допустил встречу лидеров России, США и Украины в Турции

25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует в течение недели провести телефонные разговоры с главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обговорить возможность встречи лидеров стран в Стамбуле. 22 июля Трамп допустил возможность встречи с Путиным во время поездки в Китай. Он добавил, что в Вашингтоне скоро примут «соответствующие решения». Затем американский лидер заявил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский при участии США могут провести встречу через два-три месяца.