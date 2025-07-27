FT: Украине пообещали 33 000 ударных комплектов для дронов с ИИ
Компания-разработчик программного обеспечения Auterion поставит на Украину 33 000 ударных комплектов для дронов с искусственным интеллектом, сообщил Financial Times (FT) основатель и генеральный директор компании Лоренц Майер. Поставки в рамках нового контракта с Пентагоном должны быть осуществлены до конца года.
Программное обеспечение компании, как отметил Майер, уже используется в украинских беспилотниках, но новые договоренности «в 10 раз больше» – раньше Украине отправляли тысячи, а теперь поставки достигли «десятков тысяч». Глава Auterion назвал такой масштаб «беспрецедентным».
По словам Майера, ударные комплекты – это миниатюрные компьютеры Skynode с камерой и радиомодулем, которые работают под управлением ПО компании. Они могут превратить управляемые вручную беспилотники в «системы оружия с искусственным интеллектом». Системы также способны отслеживать движущиеся цели на расстоянии до 1 км, а заглушить их невозможно, заявил гендиректор Auterion.
Программное обеспечение Auterion, по словам Мейера, приведет к «новому витку эволюции военных технологий».