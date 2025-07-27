FT: Украине пообещали 33 000 ударных комплектов для дронов с ИИ

По словам Майера, ударные комплекты – это миниатюрные компьютеры Skynode с камерой и радиомодулем, которые работают под управлением ПО компании. Они могут превратить управляемые вручную беспилотники в «системы оружия с искусственным интеллектом». Системы также способны отслеживать движущиеся цели на расстоянии до 1 км, а заглушить их невозможно, заявил гендиректор Auterion.