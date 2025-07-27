Средства ПВО уничтожили 72 украинских дрона

Больше всего уничтоженных дронов в Ленинградской области. Основные атаки происходили с 06:25 до 09:40 мск, там перехвачен 51 БПЛА. Над территорией Брянской области – пять дронов, над Калужской – четыре, над Новгородской и Курской – по три дрона.