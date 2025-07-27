Средства ПВО уничтожили 72 украинских дрона
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 72 украинских беспилотника с утра 27 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего уничтоженных дронов в Ленинградской области. Основные атаки происходили с 06:25 до 09:40 мск, там перехвачен 51 БПЛА. Над территорией Брянской области – пять дронов, над Калужской – четыре, над Новгородской и Курской – по три дрона.
По два беспилотника было уничтожено над территорией Нижегородской области и акваторией Азовского моря. По одному – над Белгородской и Смоленской областями.
Минобороны сообщало, что в ночь на 27 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской (36), Смоленской (21) и Калужской (10) областями.
27 июля при атаке на автомобиль на хуторе Бондаренков Шебекинского округа погиб мужчина, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мирный житель от полученных ранений скончался на месте, также пострадала его супруга.