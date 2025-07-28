Песков: разговор Путина и Эрдогана можно организовать за считанные часы

По словам Пескова, пока есть заявленная Эрдоганом политическая воля, но нет конкретных наработок. В Кремле считают, что в первую очередь необходимо проделать работу на экспертном уровне, так как «абсолютно нелогично» оставлять ее президентам. Требуется подготовиться, сверстать параметры урегулирования и уже их фиксировать на высшем уровне, но не наоборот, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.