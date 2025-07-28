Песков: разговор Путина и Эрдогана можно организовать за считанные часы
В графике президента России Владимира Путина пока нет разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но при необходимости их беседа может быть согласована за считанные часы, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представителю Кремля напомнили о заявлении Эрдогана насчет работы турецкой стороны над организацией встречи с Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Пескова спросили, поступал ли из Анкары официальный запрос и запланированы ли у Путина переговоры с лидером Турции.
«С нашими турецкими друзьями у нас есть возможность согласовывать разговоры на высшем уровне буквально за считанные часы. Поэтому, как только до этого дойдет, разговор [с Эрдоганом] сможет оперативно состояться», – сказал Песков.
По словам Пескова, пока есть заявленная Эрдоганом политическая воля, но нет конкретных наработок. В Кремле считают, что в первую очередь необходимо проделать работу на экспертном уровне, так как «абсолютно нелогично» оставлять ее президентам. Требуется подготовиться, сверстать параметры урегулирования и уже их фиксировать на высшем уровне, но не наоборот, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
25 июля Эрдоган заявил прессе, что намерен в течение недели провести телефонные разговоры с Путиным и Трампом, чтобы обговорить возможность встречи лидеров стран в Стамбуле. Предполагается, что в ходе возможной встречи лидеры России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.