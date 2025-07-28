Песков: РФ признательна Турции за усилия при урегулировании конфликта на Украине
Россия признательна турецким властям за проведение переговоров с Украиной на территории страны, а также другие усилия по урегулированию конфликта. Этот настрой РФ сохраняется и на будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я вам могу сказать так, что Турция, безусловно, нравится всем переговорным сторонам. И, конечно, здесь я говорю за нашу сторону, мы признательны Анкаре <...> за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров», – прокомментировал представитель Кремля вопрос о том, как Москва реагирует на информацию о Турции как месте будущей встречи российского и украинского лидеров.
26 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам третьего раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом предположил, что в будущем президенты России, США и Украины могут встретиться в Стамбуле.
25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах провести телефонные разговоры с главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в течение недели. Главной темой диалогов также должна стать возможность встречи лидеров стран в Стамбуле. 22 июля Трамп заявил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский при участии США могут провести встречу через два-три месяца.