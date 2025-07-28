Песков: РФ признательна Турции за усилия при урегулировании конфликта на Украине

«Я вам могу сказать так, что Турция, безусловно, нравится всем переговорным сторонам. И, конечно, здесь я говорю за нашу сторону, мы признательны Анкаре <...> за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров», – прокомментировал представитель Кремля вопрос о том, как Москва реагирует на информацию о Турции как месте будущей встречи российского и украинского лидеров.