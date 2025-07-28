Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Semafor: администрация Трампа смягчает формулировки проекта о санкциях против РФ

Ведомости

Белый дом «за кулисами» работает над смягчением формулировок законопроекта, который в его нынешней редакции предусматривает введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители. Об этом пишет издание Semafor.

В сенате США наблюдается задержка в утверждении законодательной инициативы по вопросу введения новых ограничительных мер в адрес РФ. По данным издания, 15 сенаторов, преимущественно из Республиканской партии, демонстрируют нежелание безоговорочно поддержать инициативу.

11 республиканцев и 4 демократа проявляют осторожность в вопросе новых санкций. Среди республиканцев, не присоединившихся к двухпартийной инициативе, выделяются сенаторы Рэнд Пол, представляющий штат Кентукки, и Майк Ли от Юты. Сенатор Джим Бэнкс, представляющий Индиану, заявил о готовности принять решение о поддержке проекта закона лишь после того, как президент США Дональд Трамп публично озвучит свое мнение по данному вопросу.

Дональд Трамп нанес по России словесный удар

Политика / Международные новости

«Это означает, что по мере приближения летних каникул законодателей шансы на то, что сенат опередит президента в вопросе о санкциях против России, стремятся к нулю», – отмечается в материале.

В апреле был представлен законопроект о введении вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если российско-украинский конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней. За этот срок Россия должна будет заключить сделку по Украине. В противном случае будут введены импортные пошлины как минимум в 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров. Reuters писал, что Трамп, вероятнее всего, не выполнит свое обещание ввести импортные пошлины в размере 100%. 28 июля Трамп заявил, что сократил срок своего ультиматума для разрешения украинского конфликта до 10–12 дней.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных