Semafor: администрация Трампа смягчает формулировки проекта о санкциях против РФ

14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если российско-украинский конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней. За этот срок Россия должна будет заключить сделку по Украине. В противном случае будут введены импортные пошлины как минимум в 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров. Reuters писал, что Трамп, вероятнее всего, не выполнит свое обещание ввести импортные пошлины в размере 100%. 28 июля Трамп заявил, что сократил срок своего ультиматума для разрешения украинского конфликта до 10–12 дней.