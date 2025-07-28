Semafor: администрация Трампа смягчает формулировки проекта о санкциях против РФ
Белый дом «за кулисами» работает над смягчением формулировок законопроекта, который в его нынешней редакции предусматривает введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители. Об этом пишет издание Semafor.
В сенате США наблюдается задержка в утверждении законодательной инициативы по вопросу введения новых ограничительных мер в адрес РФ. По данным издания, 15 сенаторов, преимущественно из Республиканской партии, демонстрируют нежелание безоговорочно поддержать инициативу.
11 республиканцев и 4 демократа проявляют осторожность в вопросе новых санкций. Среди республиканцев, не присоединившихся к двухпартийной инициативе, выделяются сенаторы Рэнд Пол, представляющий штат Кентукки, и Майк Ли от Юты. Сенатор Джим Бэнкс, представляющий Индиану, заявил о готовности принять решение о поддержке проекта закона лишь после того, как президент США Дональд Трамп публично озвучит свое мнение по данному вопросу.
«Это означает, что по мере приближения летних каникул законодателей шансы на то, что сенат опередит президента в вопросе о санкциях против России, стремятся к нулю», – отмечается в материале.
В апреле был представлен законопроект о введении вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.
14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если российско-украинский конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней. За этот срок Россия должна будет заключить сделку по Украине. В противном случае будут введены импортные пошлины как минимум в 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров. Reuters писал, что Трамп, вероятнее всего, не выполнит свое обещание ввести импортные пошлины в размере 100%. 28 июля Трамп заявил, что сократил срок своего ультиматума для разрешения украинского конфликта до 10–12 дней.