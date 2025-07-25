Reuters: Трамп вряд ли введет пошлины против торговых партнеров России

14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если российско-украинский конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней. За этот срок Россия должна будет заключить сделку по Украине. В противном случае будут введены импортные пошлины как минимум в 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров.