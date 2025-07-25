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Reuters: Трамп вряд ли введет пошлины против торговых партнеров России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не выполнит свое обещание ввести импортные пошлины в размере 100% против торговых партнеров России, покупающих российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пример с Венесуэлой показал, что подобные угрозы оказываются малорезультативными. Директор по вопросам геополитических рисков в консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра заявил агентству, что вторичные тарифы могут оказаться слишком грубым инструментом в отношении России.

«Если вы готовы применить "ядерный вариант", изъяв с рынка более 4,5 млн баррелей в день и разорвав торговые связи с другими странами из-за импорта российской нефти, вы рискуете вызвать резкий скачок цен на нефть и обрушить мировую экономику», – подчеркнул он.

Дональд Трамп нанес по России словесный удар

Политика / Международные новости

Старший научный сотрудник и руководитель программы по энергетике и геополитике в Центре стратегических и международных исследований Клей Сигл указал, что введение 100% пошлин против стран, покупающих российскую нефть, может сократить глобальное предложение и повысить цены. Аналитики сомневаются, что Трамп позволит этому случиться.

14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если российско-украинский конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней. За этот срок Россия должна будет заключить сделку по Украине. В противном случае будут введены импортные пошлины как минимум в 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров.

При этом 22 июля официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс пояснила, что США не будут строго придерживаться объявленного Трампом срока урегулирования конфликта на Украине. Она уточнила, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от хода диалога между странами.

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