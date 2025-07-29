Медведев рекомендовал Грэму не вмешиваться в переговоры РФ и Украины

Перед этой дискуссией Трамп объявил, что больше не хочет переговоров с Россией и в частности не заинтересован во встрече с Путиным. Он также заявил, что разочарован в нем, и сократил свой крайний срок на достижение прекращения огня с Украиной с 50 до 10–12 дней. До этого конфликт, по его мнению, должен был закончиться к 3 сентября.