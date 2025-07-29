Медведев рекомендовал Грэму не вмешиваться в переговоры РФ и Украины
Американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в перечень террористов и экстремистов) лучше работать на благо своей страны, чем вмешиваться в отношения России и Украины, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X. Так он ответил на публикацию американского политика о серьезности намерений президента США Дональда Трампа в рамках сокращения ультиматума для РФ.
«Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!» – говорится в сообщении Медведева.
28 июля замглавы Совбеза РФ предупредил, что «каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне». Он отметил, что попытки Трампа выдвигать их России могут привести не к обострению конфликта с Украиной, а к прямому столкновению с США. По его словам, РФ не будет терпеть давления вне зависимости от того, кто занимает пост американского лидера.
Грэм, в свою очередь, сказал, что президент России Владимир Путин «серьезно просчитался» с Трампом. Сенатор выразил желание, что Китай, Индия и Бразилия, которые «поддерживают военную машину Путина», должны заплатить «давно назревшую цену».
Перед этой дискуссией Трамп объявил, что больше не хочет переговоров с Россией и в частности не заинтересован во встрече с Путиным. Он также заявил, что разочарован в нем, и сократил свой крайний срок на достижение прекращения огня с Украиной с 50 до 10–12 дней. До этого конфликт, по его мнению, должен был закончиться к 3 сентября.