Грэм: Трамп разочарован в Путине из-за атак на Украину
Президент США Дональд Трамп разочаровался в российском коллеге Владимире Путине из-за атак России на Украину. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Я полностью понимаю разочарование президента президента Трампа продолжающимися атаками России на Украину», – написал он в X.
По его мнению, Путин «серьезно просчитался» с Трампом. Сенатор выразил желание, что Китай, Индия и Бразилия, которые «поддерживают военную машину Путина», заплатят «давно назревшую цену». Грэм заявил, что конгресс США готов оказать поддержку Трампу в усилиях по «принуждению» России к переговорам.
28 июля Трамп объявил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным. Он также заявил, что разочарован в президенте РФ и сократил свой крайний срок на достижение прекращения огня с 50 до 10–12 дней.
В мае Трамп заявлял, что «абсолютно точно» рассматривает возможность введения санкций против России после массированных российских ударов по объектам на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что критика со стороны Трампа является результатом «эмоциональной перегрузки».