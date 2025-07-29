Politico: Трампу не понравилось отсутствие предложений от ЕС на переговорах

«Президент был глубоко разочарован отсутствием динамики с их стороны, они просто встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он направил им письмо, и все изменилось», – сказал собеседник портала. Он также отметил, что после этого европейские страны поняли серьезность намерений Трампа и согласились сесть за стол переговоров.