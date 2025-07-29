Politico: Трампу не понравилось отсутствие предложений от ЕС на переговорах
Президент США Дональд Трамп разочарован поведением Евросоюза (ЕС) в ходе торговых переговоров с США, так как Брюссель был пассивен и не выражал свою позицию, сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника.
«Президент был глубоко разочарован отсутствием динамики с их стороны, они просто встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он направил им письмо, и все изменилось», – сказал собеседник портала. Он также отметил, что после этого европейские страны поняли серьезность намерений Трампа и согласились сесть за стол переговоров.
По словам источника Politico, до этого между представителями США и ЕС прошло 13 виртуальных и очных встреч, в ходе которых Брюссель не сделал ни одного предложения по вопросу пошлин. Чиновник добавил, что внутри администрации Трампа оценки поведения стран ЕС были более резкими, чем публичные высказывания президента.
27 июля Трамп в ходе визита в Шотландию объявил, что Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения. В соответствии с новыми условиями ЕС должен закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Вместе с тем на многие товары из ЕС вводятся 15%-ные пошлины со стороны США. Франция осудила такое соглашение и назвала его «подчинением» Вашингтону.