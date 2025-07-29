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В Кремле опровергли информацию об ударе ВС РФ по колонии в Запорожской области

Ведомости

Российские военные не наносят ударов по гражданским целям на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре», – подчеркнул представитель Кремля.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что минувшей ночью она якобы нанесла удар по исправительной колонии в Запорожской области.

В Кремле и ранее заявляли о том, что целями вооружений России становятся только военные объекты. РФ также настроена на мирное урегулирование конфликта и дипломатические контакты, говорил не раз Песков. 26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что западные страны никогда не рассчитывали на такое решение ситуации, иначе они перестали бы поставлять Украине оружие.

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