В Кремле опровергли информацию об ударе ВС РФ по колонии в Запорожской области

В Кремле и ранее заявляли о том, что целями вооружений России становятся только военные объекты. РФ также настроена на мирное урегулирование конфликта и дипломатические контакты, говорил не раз Песков. 26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что западные страны никогда не рассчитывали на такое решение ситуации, иначе они перестали бы поставлять Украине оружие.