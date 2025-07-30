Госдеп: в Вашингтоне учли последствия возможных новых санкций против Москвы

14 июля Трамп заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован до 3 сентября, то он введет «очень жесткие» пошлины против России и торговых партнеров страны. Речь шла по меньшей мере о 100%-ных тарифах. 28 июля президент США объявил, что не наблюдает прогресса в урегулировании на Украине. По его словам, он принял решение сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Глава Белого дома также сказал, что больше не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.