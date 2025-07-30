Госдеп: в Вашингтоне учли последствия возможных новых санкций против Москвы
США учли вероятные отрицательные последствия возможного введения вторичных санкций против России и ее партнеров. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.
«Президент [США Дональд Трамп] не принимает решения на лету. Это явно учитывалось изначально. И мы готовы сделать то, что необходимо», – сказала Брюс.
Глава пресс-службы добавила, что американские власти рассматривают вариант ужесточения режима антироссийских санкций. По ее словам, ограничения обсуждались регулярно, и Трамп также затрагивал вопрос санкций и «даже вторичных санкций, поскольку определенные страны извлекают выгоду из закупок российской нефти».
Брюс обратила внимание на терпение Трампа в вопросе украинского кризиса. По ее мнению, вероятно, «некоторые люди» неверно это интерпретировали, и «время для неверной интерпретации истекло».
14 июля Трамп заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован до 3 сентября, то он введет «очень жесткие» пошлины против России и торговых партнеров страны. Речь шла по меньшей мере о 100%-ных тарифах. 28 июля президент США объявил, что не наблюдает прогресса в урегулировании на Украине. По его словам, он принял решение сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Глава Белого дома также сказал, что больше не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.