Спикер госсовета Крыма Константинов предложил продать Аляску России

Ранее подполковник Джеффри Фриц, служащий в командовании обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии, высказал идею о покупке у России Командорских островов. В своей статье для Breaking Defense он отметил, что эти острова могли бы помочь США отслеживать возможную активность китайских подлодок на пути в Арктику.