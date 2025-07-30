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Спикер госсовета Крыма Константинов предложил продать Аляску России

Ведомости

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов предложил США продать Аляску России по рыночной стоимости, чтобы частично погасить свой госдолг. Эту мысль он озвучил в беседе с «РИА Новости».

Ранее подполковник Джеффри Фриц, служащий в командовании обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии, высказал идею о покупке у России Командорских островов. В своей статье для Breaking Defense он отметил, что эти острова могли бы помочь США отслеживать возможную активность китайских подлодок на пути в Арктику.

По словам Константинова, «хватит с них и Аляски».

«Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? <…> Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене», – сказал председатель крымского госсовета.

По его словам, это «неважный бизнес», но Аляску открыли, исследовали и освоили наши предки. Константинов добавил, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покупку Командорских островов у России со стороны США можно назвать преступной идеей. Дипломат рекомендовала Фрицу потратить предложенные им $15 млрд на погашение части госдолга США, чтобы сделать Америку снова великой.

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