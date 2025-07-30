Спикер госсовета Крыма Константинов предложил продать Аляску России
Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов предложил США продать Аляску России по рыночной стоимости, чтобы частично погасить свой госдолг. Эту мысль он озвучил в беседе с «РИА Новости».
Ранее подполковник Джеффри Фриц, служащий в командовании обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии, высказал идею о покупке у России Командорских островов. В своей статье для Breaking Defense он отметил, что эти острова могли бы помочь США отслеживать возможную активность китайских подлодок на пути в Арктику.
По словам Константинова, «хватит с них и Аляски».
«Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? <…> Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене», – сказал председатель крымского госсовета.
По его словам, это «неважный бизнес», но Аляску открыли, исследовали и освоили наши предки. Константинов добавил, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покупку Командорских островов у России со стороны США можно назвать преступной идеей. Дипломат рекомендовала Фрицу потратить предложенные им $15 млрд на погашение части госдолга США, чтобы сделать Америку снова великой.