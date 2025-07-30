Власти Чечни приостановили сбор средств для жителей Палестины

С 27 июля Армия обороны Израиля объявила о запуске «локальных тактических пауз» в ведении боевых действий в густонаселенных районах сектора Газа. Решение принято, чтобы увеличить объемы поставок гуманитарной помощи палестинцам. Режим будет действовать ежедневно с 10.00 до 20.00 в населенных пунктах, где израильские военные не проводят военные операции, – Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и городе Газе. С 6.00 до 23.00 в регионе будут действовать безопасные маршруты для прохода конвоев ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди пострадавшего населения.