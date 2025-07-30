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Власти Чечни приостановили сбор средств для жителей Палестины

Ведомости

Деятельность благотворительных организаций по сборам средств для жителей Палестины временно приостанавливается в Чечне. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По словам Дудаева, вопрос отсутствия прозрачности и контроля при сборе средств обсуждался на совещании с представителями органов власти, правоохранителей, духовенства и СМИ. Там отметили риски, что деньги в итоге могут не попасть пострадавшим, или оказаться у запрещенных организаций.

«Все благотворительные инициативы должны осуществляться только через проверенные каналы – это единственный способ гарантировать поддержку тем, кто действительно в ней нуждается», – подчеркнул Дудаев.

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Политика / Международные новости

По его словам, адресную помощь пострадавшим оказывает региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. С момента обострения конфликта в секторе Газа глава Чечни Рамзан Кадыров лично инициировал масштабную гуманитарную помощь Палестине. В настоящее время нуждающимся направлено около 600 млн руб., уточнил Дудаев.

В октябре 2023 г. Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки ХАМАС и Израиля.

С 27 июля Армия обороны Израиля объявила о запуске «локальных тактических пауз» в ведении боевых действий в густонаселенных районах сектора Газа. Решение принято, чтобы увеличить объемы поставок гуманитарной помощи палестинцам. Режим будет действовать ежедневно с 10.00 до 20.00 в населенных пунктах, где израильские военные не проводят военные операции, – Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и городе Газе. С 6.00 до 23.00 в регионе будут действовать безопасные маршруты для прохода конвоев ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди пострадавшего населения.

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