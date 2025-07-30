В Кремле отвергли обвинения Санду о вмешательстве России в выборы в Молдавии
Заявление о вмешательстве Москвы в избирательную систему Молдавии не соответствует действительности, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не соответствует действительности. Россия не вмешивается во внутренние дела других стран», – сказал он.
При этом Песков уточнил, что электоральные права многих граждан Молдавии «зажимаются, нарушаются», а права молдаван, проживающих в том числе в РФ, должны быть обеспечены.
30 июля президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности по вопросу борьбы с «информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс».
Санду победила на осенних выборах 2024 г. с результатом в 55,33% голосов во втором туре. Несмотря на это, Санду и ее европейские коллеги обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В Кремле тогда также отвергали утверждения о вмешательстве.
Главным оппонентом действующей власти в Молдавии является блок «Победа». В конце июля премьер-министр Молдавии Дорин Речан внес в санкционный список ряд представителей блока. Молдавские власти подозревают «Победу» и его лидера Илона Шора, проживающего в России, в поддержке со стороны Москвы.