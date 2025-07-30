В Кремле отвергли обвинения Санду о вмешательстве России в выборы в Молдавии

Санду победила на осенних выборах 2024 г. с результатом в 55,33% голосов во втором туре. Несмотря на это, Санду и ее европейские коллеги обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В Кремле тогда также отвергали утверждения о вмешательстве.