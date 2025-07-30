Санду созывает совбез Молдавии по вопросу «иностранного вмешательства»
Президент Молдавии Майя Санду созывает совет безопасности для обсуждения вопроса «иностранного вмешательства» в избирательную систему. Об этом сообщил аппарат молдавского лидера.
Заседание Высшего совета безопасности состоится утром 30 июля. На заседании обсудят меры по борьбе с «информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс».
Уточняется, что Санду по итогам заседания проведет пресс-конференцию.
Санду победила на осенних президентских выборах. Она набрала 55,33% голосов во втором туре выборов главы государства при явке 54,34%. Ее соперник, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, поддержанный пророссийской Партией социалистов, получил 44,67%.
27 июля власти Молдавии внесли в санкционный список представителей оппозиционного блока «Победа». Список ограничений пополнили политики Виктория Фуртунэ, Алексей Лунгу, Вадим Грозаву, Ирина Лозован, Наталья Параска и Александру Нестеровски, а также блок Victoria, компания A7 и Культурно-образовательный центр Молдавии.