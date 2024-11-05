Песков: никакого вмешательства РФ в молдавские выборы не было и быть не могло
Россия никак не присутствует в Молдавии, никакого вмешательства в выборы в республике не было и быть не могло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, как он может прокомментировать обвинения во вмешательстве во второй тур выборов в адрес России со стороны советника президента Молдавии.
«Даже молдавская оппозиция подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлению, арестам, обыскам и т. д. При чем здесь Российская Федерация? Это как раз такая весьма и весьма не демократичная, а авторитарная линия нынешнего молдавского руководства», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что все в Кремле не слышали упреков в адрес Москвы, подкрепленных «хоть сколько-то достоверной информацией». Кроме того, Песков напомнил, что к организации голосования внутри России власти РФ не имели никакого отношения. Решение о работе только двух избирательных участков также приняло руководство Молдавии.
3 ноября советник президента Молдавии по национальной безопасности Станислав Секриеру заявил о «массовом вмешательстве» России во второй тур президентских выборов в стране. Чиновник назвал это «усилиями, которые могут существенно повлиять на результат», писало Sky News.
Действующий президент Молдавии Майя Санду победила на президентских выборах, второй тур которых состоялся 3 ноября. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты заявили, что не считают Санду легитимным президентом.
4 ноября президент США Джо Байден в поздравлении Санду с переизбранием заявил, что Россия «в течение нескольких месяцев пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии», но «потерпела неудачу». Посольство США в России отвергло эти обвинения, назвав заявления американских властей попыткой снять ответственность с себя и своих сателлитов за многолетнее раскачивание ситуации в республике.