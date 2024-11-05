Песков: никакого вмешательства РФ в молдавские выборы не было и быть не могло

Пресс-секретарь президента добавил, что все в Кремле не слышали упреков в адрес Москвы, подкрепленных «хоть сколько-то достоверной информацией». Кроме того, Песков напомнил, что к организации голосования внутри России власти РФ не имели никакого отношения. Решение о работе только двух избирательных участков также приняло руководство Молдавии.