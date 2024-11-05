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Песков: никакого вмешательства РФ в молдавские выборы не было и быть не могло

Ведомости

Россия никак не присутствует в Молдавии, никакого вмешательства в выборы в республике не было и быть не могло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, как он может прокомментировать обвинения во вмешательстве во второй тур выборов в адрес России со стороны советника президента Молдавии.

«Даже молдавская оппозиция подвергается абсолютно незаконным нападкам, давлению, арестам, обыскам и т. д. При чем здесь Российская Федерация? Это как раз такая весьма и весьма не демократичная, а авторитарная линия нынешнего молдавского руководства», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что все в Кремле не слышали упреков в адрес Москвы, подкрепленных «хоть сколько-то достоверной информацией». Кроме того, Песков напомнил, что к организации голосования внутри России власти РФ не имели никакого отношения. Решение о работе только двух избирательных участков также приняло руководство Молдавии.

3 ноября советник президента Молдавии по национальной безопасности Станислав Секриеру заявил о «массовом вмешательстве» России во второй тур президентских выборов в стране. Чиновник назвал это «усилиями, которые могут существенно повлиять на результат», писало Sky News.

Действующий президент Молдавии Майя Санду победила на президентских выборах, второй тур которых состоялся 3 ноября. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты заявили, что не считают Санду легитимным президентом.

4 ноября президент США Джо Байден в поздравлении Санду с переизбранием заявил, что Россия «в течение нескольких месяцев пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии», но «потерпела неудачу». Посольство США в России отвергло эти обвинения, назвав заявления американских властей попыткой снять ответственность с себя и своих сателлитов за многолетнее раскачивание ситуации в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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