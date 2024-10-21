Евросоюз обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии

20 октября в Молдавии прошли выборы президента и конституционный референдум о европейской интеграции. По данным Центральной избирательной комиссии страны, которые передает портал Unimedia, по состоянию на 16:30 мск обработало 99,77% бюллетеней. По предварительным данным, на первом месте находится действующий президент Майя Санду с 42,4% голосов, на втором – кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,01% голосов. Второй тур президентских выборов состоится 3 ноября.