Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Сирии

Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД СирииОни пройдут в Москве 31 июля
Переговоры глав министерств иностранных дел России Сергея Лаврова и Сирии Асаада аш-Шибани пройдут 31 июля в Москве, сообщила «РИА Новости» официальный представитель министерства Мария Захарова.
Она рассказала, что стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики.
28 июля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили напряженность на Ближнем Востоке.
Москва подтвердила позицию по мирному урегулированию конфликтов в регионе. Путин упомянул и «акцентировал важность» поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, укрепления ее внутриполитической стабильности через «соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», говорится в сообщении.