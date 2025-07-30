Грэм посоветовал России узнать у партнеров о готовности к санкциям США
Россия действительно научилась справляться с санкциями, но США планируют поменять их форму, написал американский сенатор Линдси Грэм в соцсети X. Он предложил РФ связаться со своими торговыми партнерами и узнать их реакцию на возможные рестрикции в их отношении.
«Возможно, вам стоит в ближайшее время связаться с этими странами, чтобы узнать, относятся ли они к этому так же легкомысленно, как вы», – обратился Грэм к России.
14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что введет на товары из России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). Еще позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10-12 дней.
После этого между Грэмом и зампредседателем Совбеза РФ Дмитриев Медведевым в соцсети X произошла публичная перепалка. Российский политик заявил, что каждый новый ультиматум – это шаг к войне. В свою очередь, сенатор США сказал, что Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают РФ, должны заплатить «давно назревшую цену». Медведев же подчеркнул, что Грэму лучше работать на благо своей страны, чем вмешиваться в отношения России и Украины.