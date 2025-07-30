Грэм посоветовал России узнать у партнеров о готовности к санкциям США

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что введет на товары из России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если конфликт на Украине не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). Еще позже американский лидер подчеркнул, что не видит развития в урегулировании ситуации и больше не заинтересован в переговорах с РФ, поэтому сокращает этот ультиматум до 10-12 дней.