Лавров: Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии
Россия никогда не поддерживала санкции против Сирии и считает правильным их постепенное снятие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани, передает «РИА Новости».
«Мы никогда не поддерживали подобные решения Запада, не позволяли продвигать какие-либо санкции в Совете Безопасности ООН. Сейчас наши американские, европейские коллеги потихонечку начинают поэтапно какие-то санкции отменять. Это движение в правильном направлении», – сказал Лавров.
По словам Лаврова, наиболее верным решением будет полная отмена рестрикций в отношении Сирии. Он объяснил это тем, что ограничения в первую очередь наносили вред народу страны, а не политикам, на которых Запад хотел таким образом повлиять.
Глава российского МИДа во время встречи с аш-Шибани сказал, что российская сторона следит за продолжающимися в Сирии процессами переходного периода и желает, чтобы народ страны целиком нормализовал ситуацию в арабской республике. Его собеседник подтвердил намерение Дамаска выстраивать и укреплять отношения с Москвой.