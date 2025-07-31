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Главная / Политика /

Лавров: Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии

Ведомости

Россия никогда не поддерживала санкции против Сирии и считает правильным их постепенное снятие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани, передает «РИА Новости».

«Мы никогда не поддерживали подобные решения Запада, не позволяли продвигать какие-либо санкции в Совете Безопасности ООН. Сейчас наши американские, европейские коллеги потихонечку начинают поэтапно какие-то санкции отменять. Это движение в правильном направлении», – сказал Лавров.

По словам Лаврова, наиболее верным решением будет полная отмена рестрикций в отношении Сирии. Он объяснил это тем, что ограничения в первую очередь наносили вред народу страны, а не политикам, на которых Запад хотел таким образом повлиять.

Глава российского МИДа во время встречи с аш-Шибани сказал, что российская сторона следит за продолжающимися в Сирии процессами переходного периода и желает, чтобы народ страны целиком нормализовал ситуацию в арабской республике. Его собеседник подтвердил намерение Дамаска выстраивать и укреплять отношения с Москвой.

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