Лавров: Россия хочет добиться полной нормализации ситуации в Сирии

Лавров: Россия хочет добиться полной нормализации ситуации в СирииМосква следит за процессами переходного периода в Дамаске
Российская сторона следит за продолжающимися в Сирии процессами переходного периода и желает, чтобы народ страны целиком нормализовал ситуацию в арабской республике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани в Москве.
«Искренне желаем, чтобы сирийский народ, с которым нас связывают отношения дружбы многолетней, преодолел все имеющиеся вызовы и нормализовал ситуацию полностью», – подчеркнул Лавров.
Он указал, что Россия рассчитывает на участие временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в саммите России и Лиги арабских государств 15 октября. В свою очередь, аш-Шибани отметил, что республика заинтересована в налаживании взаимодействия между Дамаском и Москвой. По его словам, сейчас сирийские власти работают над преодолением вызовов, которые связаны с последними событиями в стране и ситуацией в регионе.
12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с аш-Шараа. Стороны обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в Сирии. Со стороны России была акцентирована позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Путин заметил, что обе страны связывают отношения дружбы и сотрудничества. Россия готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Бывший президент страны Башар Асад получил политическое убежище в Москве.