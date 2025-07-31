Лавров: Россия хочет добиться полной нормализации ситуации в Сирии

Он указал, что Россия рассчитывает на участие временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в саммите России и Лиги арабских государств 15 октября. В свою очередь, аш-Шибани отметил, что республика заинтересована в налаживании взаимодействия между Дамаском и Москвой. По его словам, сейчас сирийские власти работают над преодолением вызовов, которые связаны с последними событиями в стране и ситуацией в регионе.