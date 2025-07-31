Патрушев: Запад готовит силовые провокации для блокирования Балтики

25 июля он рассказал, что в ближайшие годы Черноморский флот (ЧФ) усилится, в том числе робототехническими комплексами. Патрушев отметил, что ЧФ сейчас играет важную роль в спецоперации на Украине. В частности, по словам Патрушева, флот блокировал порты Украины, пресекал поставку оружия, а также создал морскую зону безопасности и осуществляет над ней контроль.