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Патрушев: Запад готовит силовые провокации для блокирования Балтики

Ведомости

Запад начал провокации на различных участках Трансарктического транспортного коридора для блокирования Балтики, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.

«Наши противники разворачивают "охоту" за российскими судами и судами третьих стран с нашими грузами, готовят и проводят силовые провокации <...>, а также ведут активную милитаризацию Балтийского моря», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Патрушева, Брюссель запустил миссию «Балтийский страж», которая в любой момент может быть развернута в блокадную. Он рассказал, что именно через российский северо-запад идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота. Именно поэтому Запад хочет блокировать Балтику для российского торгового судоходства, добавил Патрушев.

25 июля он рассказал, что в ближайшие годы Черноморский флот (ЧФ) усилится, в том числе робототехническими комплексами. Патрушев отметил, что ЧФ сейчас играет важную роль в спецоперации на Украине. В частности, по словам Патрушева, флот блокировал порты Украины, пресекал поставку оружия, а также создал морскую зону безопасности и осуществляет над ней контроль.

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