Трамп осудил российские авиаудары по Украине

28 июля президент США объявил, что не наблюдает прогресса в урегулировании украинского конфликта и сокращает срок своего «ультиматума» с 50 до 10–12 дней. В течение этого периода, по его словам, Россия должна согласиться на прекращение огня, иначе Вашингтон готов ввести санкции, пошлины или другие меры. В Кремле отметили, что приняли это заявление к сведению.