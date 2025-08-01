Трамп осудил российские авиаудары по Украине
Президент США Дональд Трамп осудил авиаудары России по Украине, назвав их «отвратительными» на брифинге в Белом доме.
«Я считаю, что действия России очень печалят», – сказал американский лидер (цитата по «РИА Новости»).
Трамп вновь подчеркнул, что это «война Байдена», а не его.
28 июля президент США объявил, что не наблюдает прогресса в урегулировании украинского конфликта и сокращает срок своего «ультиматума» с 50 до 10–12 дней. В течение этого периода, по его словам, Россия должна согласиться на прекращение огня, иначе Вашингтон готов ввести санкции, пошлины или другие меры. В Кремле отметили, что приняли это заявление к сведению.
31 июля Трамп сообщил о готовности ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, но выразил сомнение в их эффективности.