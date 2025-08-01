Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России

28 июля президент США заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине и сократил срок своего «ультиматума» с 50 до 10–12 дней. За этот срок, по его словам, Россия должна согласиться на прекращение огня. В случае отсутствия сдвигов Вашингтон готов ввести санкции, пошлины или другие меры. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации пока не определено. В Кремле отреагировали, заявив, что приняли это заявление к сведению.