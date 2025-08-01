Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России

Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против РоссииВместе с тем президент США усомнился в эффективности ограничений
Президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести новые санкции против России из-за ситуации на Украине, однако отметил, что сомневается в их эффективности.
«Мы собираемся ввести санкции. Я не знаю, беспокоят ли они его [президента России Владимира Путина]. Они хорошо знакомы с санкциями. Я знаю о санкциях, тарифах и всем остальном лучше, чем кто-либо. Не уверен, что это на что-то повлияет», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
28 июля президент США заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине и сократил срок своего «ультиматума» с 50 до 10–12 дней. За этот срок, по его словам, Россия должна согласиться на прекращение огня. В случае отсутствия сдвигов Вашингтон готов ввести санкции, пошлины или другие меры. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации пока не определено. В Кремле отреагировали, заявив, что приняли это заявление к сведению.
30 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы новых санкций против России стали обыденным явлением. Захарова отметила, что против России и ее партнеров уже введено беспрецедентное число санкций и ограничений. Поэтому, по ее словам, новые заявления на эту тему стали «просто какой-то рутиной».