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Главная / Политика /

МИД Украины: Киев хочет завершить конфликт с РФ в 2025 году

Ведомости

Целью Украины сейчас можно назвать завершение конфликта с Россией в 2025 г., сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью финской телерадиокомпании Yle.

«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России <...> торговать с третьими странами», – подчеркнул Сибига. Он призвал президента США Дональда Трампа принять соответствующие меры. По словам министра, Трамп – это единственный человек, которого якобы боится российский лидер Владимир Путин.

Сибига также выразил мнение, что санкции против России приближают урегулирование конфликта на Украине. По его словам, весь мир сейчас якобы наблюдает за тем, выполнит ли Трамп свое обещание и введет ли пошлины на товары из РФ и ее партнеров. Сибига назвал среди стран, которые продолжают покупать российскую нефть Индию и Китай.

1 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию перейти от обоюдных публичных заявлений к проведению переговоров на уровне лидеров. Позиция Москвы заключается в том, что сначала должны быть выполнены все предыдущие договоренности, а также проведена предметная работа в рамках трех групп (политической, военной и гуманитарной). Встреча президентов Украины и России требует более серьезной подготовки.

31 июля стало известно, что Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. В противном случае США могут ввести новые пошлины в размере 100% против России и ее торговых партнеров, а также пригрозить другими ограничениями, детали которых пока не раскрываются. 14 июля американский лидер заявлял о 50-дневном ультиматуме для завершения конфликта, который впоследствии сократил из-за отсутствия прогресса в урегулировании, по его мнению.

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