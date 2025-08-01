МИД Украины: Киев хочет завершить конфликт с РФ в 2025 году

31 июля стало известно, что Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа. В противном случае США могут ввести новые пошлины в размере 100% против России и ее торговых партнеров, а также пригрозить другими ограничениями, детали которых пока не раскрываются. 14 июля американский лидер заявлял о 50-дневном ультиматуме для завершения конфликта, который впоследствии сократил из-за отсутствия прогресса в урегулировании, по его мнению.