Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили «мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции». Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Награждение военнослужащих высшими государственными наградами страны состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Белоусов поздравил участников спецоперации, удостоенных звания Героя РФ, с высокими наградами и поблагодарил их за образцовое выполнение задач. Среди награжденных – полковники Юрий Пытиков и Андрей Стрижак, подполковник Андрей Сыротик, лейтенант Владимир Королев, старший сержант Александр Коваленко, следует из видео оборонного ведомства.
Глава Минобороны 11 июля проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Днепр» в зоне спецоперации. Белоусов тогда заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне их ответственности. Министр также провел совещание по вопросам технического оснащения «Днепра» современным вооружением и поставил перед подразделениями задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном «Калашников» проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения.