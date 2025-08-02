Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации

Глава Минобороны 11 июля проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Днепр» в зоне спецоперации. Белоусов тогда заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне их ответственности. Министр также провел совещание по вопросам технического оснащения «Днепра» современным вооружением и поставил перед подразделениями задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном «Калашников» проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения.