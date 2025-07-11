Белоусов проинспектировал ход выполнения боевых задач подразделениями «Днепр»
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Днепр» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в ходе мероприятия Белоусов заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне их ответственности. Министр также провел совещание по вопросам технического оснащения «Днепра» современным вооружением.
Глава Минобороны поставил перед подразделениями задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном «Калашников» проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения.
Белоусову также рассказали, что в соответствии с его указаниями при оказании первичной медицинской помощи специалисты начали использовать сухую плазму крови. Докладчик отметил, что преимущество такого инструмента заключается в том, что она не требует особых условий хранения и проста в транспортировке.
4 июля Белоусов провел совещание, посвященное внедрению перспективных медицинских технологий в Вооруженных силах. Ключевая цель мероприятия была обозначена как разработка новых подходов к созданию современных способов медицинского обеспечения войск в максимально сжатые сроки.
В ходе совещания особое внимание уделялось модернизации средств эвакуации и транспортировки раненых с поля боя. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила эффективность высокоскоростных малогабаритных средств эвакуации. По ее словам, на сегодняшний день доказана результативность использования таких средств, как багги и робототехнические комплексы.