Белоусов проинспектировал ход выполнения боевых задач подразделениями «Днепр»

Белоусову также рассказали, что в соответствии с его указаниями при оказании первичной медицинской помощи специалисты начали использовать сухую плазму крови. Докладчик отметил, что преимущество такого инструмента заключается в том, что она не требует особых условий хранения и проста в транспортировке.