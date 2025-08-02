Reuters: Трамп создал «ловушку обязательств» заявлением об атомных подлодках
Президент США Дональд Трамп словами о передислокации двух атомных подводных лодок создает «ловушку обязательств», подпитывая ожидания, что Вашингтон может прибегнуть к ядерному оружию в случае эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил Reuters эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.
Кристенсен пояснил, что американские атомные подводные лодки всегда готовы к запуску ракеты.
«Подводные лодки всегда на месте, и их не нужно переводить на позицию», – подчеркнул он.
Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл в комментарии агентству выразил мнение, что ни один лидер или его заместитель не должен угрожать ядерной войной, не говоря уже о том, чтобы «по-детски высказываться в социальных сетях». Он назвал заявление Трампа безответственным и нецелесообразным.
1 августа Трамп объявил, что на фоне «крайне провокационных заявлений» зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева приказал разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах». Днем ранее он раскритиковал Медведева. Американский глава отреагировал на его публикации и назвал зампреда Совбеза «провальным бывшим президентом», который «думает, что он все еще у власти». Трамп также указал, что у России и Индии «мертвая экономика», и посоветовал Медведеву «следить за своими словами».
В свою очередь Медведев заметил, что «нервная реакция» Трампа подтверждает правоту России. Комментируя утверждение президента о «мертвой экономике» РФ и Индии и обвинения в «заходе на опасную территорию», он призвал его вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и обратить внимание на систему «Периметр». Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.