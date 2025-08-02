Reuters: Трамп создал «ловушку обязательств» заявлением об атомных подлодках

1 августа Трамп объявил, что на фоне «крайне провокационных заявлений» зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева приказал разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах». Днем ранее он раскритиковал Медведева. Американский глава отреагировал на его публикации и назвал зампреда Совбеза «провальным бывшим президентом», который «думает, что он все еще у власти». Трамп также указал, что у России и Индии «мертвая экономика», и посоветовал Медведеву «следить за своими словами».