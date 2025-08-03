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Зеленский назначил Кривоножко командующим воздушными силами ВСУ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«И самое главное, чтобы и дальше украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: вооруженные силы Украины, генеральный штаб, министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, желающие Украине силы и победы», – написал он.

Кривоножко до своего назначения почти год занимал должность исполняющего обязанности командующего украинских воздушных сил. 30 августа 2024 г. Зеленский уволил предыдущего командующего Николая Олещука. За день до этого стало известно о крушении одного из переданных Украине американских истребителей F-16. В минобороны тогда заявили, что увольнение Олещука было связано с ротацией, а не с гибелью пилота.

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