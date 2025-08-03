Зеленский назначил Кривоножко командующим воздушными силами ВСУ

Кривоножко до своего назначения почти год занимал должность исполняющего обязанности командующего украинских воздушных сил. 30 августа 2024 г. Зеленский уволил предыдущего командующего Николая Олещука. За день до этого стало известно о крушении одного из переданных Украине американских истребителей F-16. В минобороны тогда заявили, что увольнение Олещука было связано с ротацией, а не с гибелью пилота.