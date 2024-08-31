Умеров объяснил ротацией увольнение Олещука после крушения F-16
Увольнение командующего Воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Николая Олещука связано с ротацией, а не с гибелью пилота при крушении переданного стране истребителя F-16. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.
«Я бы, наверное, сказал, что это ротация», – уточнил Умеров.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука. Генштаб Украины сообщил, что врио командующего Воздушными силами ВСУ назначен Анатолий Кривоножко.
Олещук прокомментировал свое увольнение словами бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно», – написал он.
29 августа о крушении одного из переданных Украине американских истребителей F-16 сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Источник издания отмечал, что инцидент произошел во время ракетного обстрела, но истребитель не был сбит: вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Вечером того же дня факт катастрофы признал генштаб Украины. Он же сообщил о гибели летчика.