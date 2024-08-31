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Умеров объяснил ротацией увольнение Олещука после крушения F-16

Ведомости

Увольнение командующего Воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Николая Олещука связано с ротацией, а не с гибелью пилота при крушении переданного стране истребителя F-16. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация», – уточнил Умеров.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука. Генштаб Украины сообщил, что врио командующего Воздушными силами ВСУ назначен Анатолий Кривоножко.

Олещук прокомментировал свое увольнение словами бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно», – написал он.

29 августа о крушении одного из переданных Украине американских истребителей F-16 сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Источник издания отмечал, что инцидент произошел во время ракетного обстрела, но истребитель не был сбит: вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Вечером того же дня факт катастрофы признал генштаб Украины. Он же сообщил о гибели летчика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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