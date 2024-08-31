Умеров объяснил ротацией увольнение Олещука после крушения F-16

29 августа о крушении одного из переданных Украине американских истребителей F-16 сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Источник издания отмечал, что инцидент произошел во время ракетного обстрела, но истребитель не был сбит: вероятнее всего, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Вечером того же дня факт катастрофы признал генштаб Украины. Он же сообщил о гибели летчика.